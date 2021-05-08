مقتدى الصدر يوجه رسالة للفلسطينيين بعد اعتداءات إسرائيل في القدس: معكم ضد عدونا وعدوكم

أدان زعيم تيار الصدر بالعراق، مقتدى الصدر، الاعتداءات الإسرائيلية في القدس أمس الجمعة، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى، واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي، مشددا على ضرورة أن تكون القدس لكل الأديان.

وقال مقتدى الصدر، في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "مرة أخرى تتمادى (إسرائيل)، وبغطاء دولي ضد الفلسطينيين والقدس الشريف. القدس الذي يجب أن يكون لكل الأديان لا إلى ثلة إجرامية لا تعرف معنى القدسية ولا معنى الدين والعقيدة، منصبة نفسها حارسة للقدس بلا حجة ولا مؤهل. وكل هذه الاعتداءات وسط سكوت مطبق من أغلب القادة العرب والمسلمين، وكأن القدس إسرائيلية بيد أن القدس لأهلها".

وتابع: "نعم، إن ما يحدث من عنف ضد رواد القدس وفي شهر رمضان إنما هو جريمة يجب أن يكون لها رادع دولي وشعبي، لا فلسطيني فحسب. وجزى الله الثائرين والمعتصمين الذين لم ولن يهابوا بندقية المحتل ولا دباباته، ولن يهابوا صمت مدعي الديمقراطية والحرية كأمريكا وأمثالها. وهذا نداء النجف الأشرف إلى القدس الشريف وألم إخوتهم الفلسطينيين: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم بل وعدو الله والإنسانية والسلام والأديان. #القدس_عاصمة_الأديان".