أردوغان يدعو العالم إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى والقدس

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم وفي مقدمته الأمة الإسلامية إلى التحرك من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس ومنازل الفلسطينيين، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم السبت.

وقال أردوغان: "نؤمن بأن نظام التضامن والتعاون العالمي آلية مهمة لا يمكن تركها لأهواء 5 دول (بمجلس الأمن)".

وأضاف أردوغان: "من واجب كل إنسان الوقوف في وجه ظالمين يشنون اعتداءات وحشية لا أخلاقية على القدس موئل الديانات الثلاث".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "كل شخص دعم بشكل غير مباشر هجمات دولة إسرائيل على الأقصى من خلال الصمت أو عدم إظهار موقف جدير بالاحترام، شريك في الظلم الواقع بالقدس".