فرنسا: مصرع 7 أشخاص إثر وقوع انهيارين جليديين بجبال الألب

لقى 7 أشخاص مصرعهم، في إقليم (سافوا) الفرنسي بجبال الألب؛ إثر وقوع انهيارين جليديين.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم السبت، أن السلطات المحلية في فرنسا قد حذرت أمس من تكوينات ثلجية غير مستقرة في ضوء الانخفاض الأخير في درجات الحرارة.

وأضافت الشبكة أن الانهيار الجليدي الأول وقع في وقت متأخر من صباح اليوم في قرية فالوار القريبة من جبل "كول دو جاليبير" الذي يبلغ ارتفاعه 2642 مترا؛ ما أسفر عن مقتل 4 من السكان المحليين الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و 76 عاماً.

أما الانهيار الجليدي الثاني فقد تسبب في مقتل 3 أشخاص في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم بالقرب من جبل "مونت بوري" والذي يبلغ ارتفاعُه 3779 مترا بالقرب من منتجع "ليس آركس" للتزلج والواقع على بعد ما يقارب 150 كيلومترا شمال شرق الجبل الأول.

وتأتي أحدث الوفيات الأخيرة بعد 5 أيام من انهيارين جليديين سابقين أسفرا عن مقتل 5 أشخاص في أماكن أخرى بجبال لألب الفرنسية.