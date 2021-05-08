ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن إيجور ليجاتشوف،الذي كان يعتبر الذراع الأيمن لزعيم الكرملين، ميخائيل جورباتشوف في سنوات ضعف الاتحاد السوفيتي، توفي عن عمر 100 عام.



فقد توفي ليجاتشوف، الذي كان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي من عام 1985 حتى عام 1990 ونأى بنفسه لاحقا عن جورباتشوف، في مستشفى في موسكو مساء أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة "تاس". وأعرب العديد من السياسيين البارزين عن تعازيهم اليوم السبت.



ويعد ليجاتشوف، وهو من مواطني سيبيريا، صاحب فكرة حملة جورباتشوف لمكافحة الكحول في ثمانينيات القرن الماضي، التي لم تكن تحظى بشعبية واسعة.



وكان ليجاتشوف، وهو من حزب المحافظين يدعم في بادئ الأمر سياسة جلاسنوست(الانفتاح) وبيريسترويكا (الإصلاح).



غير أنه لاحقا نأى بنفسه عن هاتين السياسيتين وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، قال ليجاتشوف إن أكبر خطأ ارتكبه كان دعم ترشيح جورباتشوف.