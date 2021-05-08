تعرض قناة روتانا سينما في العاشرة من مساء أول أيام عيد الفطر المبارك، الفيلم الكوميدى "قلب أمه" بطولة شيكو وهشام ماجد ومحمد ثروت، وتدور أحداثه في اطار كوميدى حول شخص يدعى مجدى تختوخ (شيكو) زعيم عصابة يتعرض لحادث وتُجري له علمية زراعة قلب سيدة تُدعى خلود أحمد السمنودي (دلال عبد العزيز)، يعيش بعدها بمشاعر حنان تجاه ابنها الوحيد يونس (هشام ماجد).

وفى العاشرة من مساء ثانى أيام العيد يعرض فيلم "عقدة الخواجة"، والذي تدور أحداثه فى اطار من الدراما والكوميديا حول شاب فقير، لكن يقع فى قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة، وكيف يواجه هذه الصعوبة للارتباط بها، عقدة الخواجه بطولة حسن الرداد وهنا الزاهد ومحمد لطفى وماجد المصرى وإخراج بيتر ميمى.

وفي العاشرة من مساء ثالث أيام العيد، يعرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، بطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم وإخراج مروان حامد.



وتبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور (يحيى) من (لبني)، ويتم استدعاءه لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

وفى العاشرة من مساء رابع أيام العيد، يعرض أحدث أفلام النجم أحمد حلمى "خيال مآته"، والذي تدور أحداثه حول كيان سري متخصص في سرقة الاشياء القيمة والتذكارية والاثار ويقوم الكيان بضم عنصر جديد هو يكن (احمد حلمي ) لسرقته بروش ام كلثوم في الستينات ، ثم يجتمعون بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، لبيع البرواش و يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة محاولين اعادة الزمن والاحداث التي رافقت تلك الفترة لاعادة الذاكرة لمساعد (يكن ) (حسن حسني ) للعثور على تقليد البروش وبالتالي يحتاج (يكن) إلى مساعدة حفيده (احمد حلمي ) وذلك للشبه بينه وهو شاب واعادة الروابط الاسرية بينهما.



خيال مآته بطولة أحمد حلمىً ومنه شلبى وخالد الصاوى وحسن حسنىً وبيومىً فؤاد واخراج خالد مرعى.