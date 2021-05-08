محافظ كفر الشيخ يشدد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا خلال عملية توريد القمح

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة؛ وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا لأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بــ 705 جنيه مصري ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيه مصري ودرجة 23.5 بقيمة 725 جنيه مصري، لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ووجه المحافظ، بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.