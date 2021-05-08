حملة ليلية لإزالة الإشغالات بمرسي مطروح

قاد اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح مساء الجمعة حملة ليلية مكبرة من مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة وبالتعاون مع شرطة المرافق، وذلك لإزالة تجاوزات عدد من أصحاب المحلات والباعة الجائلين بشوارع وسط مدينة مرسى مطروح مع توقيع الغرامات الفورية وتطبيق سلطة القانون والتحفظ على كافة الأدوات والمنتجات.

في نفس الوقت تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء الجمعة شارع الإسكندرية بمرسي مطروح في جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باغلاق المحلات والمولات التجارية والكافيهات في التاسعة مساء.

وذلك فى اطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين، وسط التزام و استجابة من أصحاب المحلات التجارية بمطروح، يرافقة الاستاذ رضا جابالله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح وعدد من القيادات التنفيذية.