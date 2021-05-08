عميد معهد الفلك: غير مؤكد سقوط الصاروخ الصيني على السودان

علق الدكتور جاد القاضي، عميد معهد العلوم الفلكية، على ما يتم تداوله بشأن تحديد موعد ولو تقريبى لسقوط الصاروخ الصيني وهل سيتم السقوط كتلته أم بنسبه تتراوح بين 10% إلى 40%، بأنه حتى الأن لا يوجد معلومات يقينية، وكل ما يتم تداوله توقعات.

وأضاف القاضي في تصريحات صحفية: ننتظر فجر اليوم ولو تغيرت سرعته والمدار الذى يسير فيه، فسوف يكون هناك كلام آخر، وما عدا ذلك كلها توقعات غير مؤكدة.

وأكد أن الحديث عن سقوط الصاروخ على السودان وخلاف ذلك، غير مؤكد.

وقال عميد معهد العلوم الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي، إن الصاروخ الصيني سوف يمر بعد قليل في تمام الساعة العاشرة وأربعة ثوانى لمدة دقيقتين و30 ثانية فوق الصحراء الغربية، وذلك مساء اليوم السبت 8 مايو.

وأكد عميد معهد الفلك في تصريحات صحفية، أنه مازال الارتفاع كبير جدا 158 كم والسرعة 28 ألف كم فى الساعة.

وأشار إلى أنه قد تكون تلك المرة العاشرة التي يمر فيها الصاروخ فوق مصر منذ بداية الحادثة.