الصناعات الدوائية اليابانية: رفع براءات اختراع لقاحات كورونا قد يثير مخاوف بشأن الجودة

انتقدت جمعية الصناعات الدوائية اليابانية، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لدعوة "التنازل المؤقت" عن براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي تحتفظ بها شركات الأدوية.



وحذرت جمعية الصناعات الدوائية في اليابان - حسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم السبت - من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم النقص العالمي في المكونات الحيوية للقاحات وتثير القلق بشأن جودة المنتج.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعم فكرة التنازل عن الملكية الفكرية للمساعدة في توسيع إمدادات اللقاح العالمية في إطار الجهود المبذولة لإنهاء جائحة (كوفيد-19).



وحظيت هذه الفكرة بتأييد الدول النامية التي تسعى لتأمين إمدادات اللقاحات، لكن بعض الدول المتقدمة التي توجد فيها كبريات شركات الأدوية تمانع الانضمام إلى هذه الدعوة.