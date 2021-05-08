وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالعيد القومي لمحافظة دمياط

وضعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، تخليدًا لذكرى إنتصار شعب دمياط في التصدي لجيوش الاحتلال، وجلاؤهم عن المحافظة فى الثامن من مايو عام ١٢٥٠م.



وجاءت مراسم الاحتفال، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وبعد تحديد عدد الحضور، و ذلك وفقاً للإجراءات التي حددتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تضمن عزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهوري وسلام الشهيد.



وقدمت الدكتورة منال عوض، التهنئة لأبناء المحافظة بهذه المناسبة، متمنية دوام التقدم والازدهار لدمياط، وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار، كما أكدت على أن أبناء مصر كانوا ولازالو يقدمون بطولات عظيمة، ويضربون أروع الأمثلة من أجل الدفاع عن تراب الوطن.