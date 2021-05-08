محافظ مطروح يتفقد مشروعات «سيدنا هود» ضمن مبادرة حياة كريمة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، أعمال تطوير وإنشاء عدد من المشروعات بقرية سيدنا هود بمركز الحمام؛ في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه النائب رزق جالى عضو مجلس النواب، ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية ومنسق عام المبادرة، وعدد من مديري المديريات والإدارات.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير مركز شباب القرية؛ موجها بدعم المكتبه بمزيد من الكتب وإقامة سور حول الملعب الخماسى مع عمل مقترح لاستغلال المنطقة المحيطة لإقامة منشأت رياضية لخدمة شباب القرية.

وتفقد مدرسة عبيد الله بن الجراح، والتى تتم بها أعمال التطوير للمبنى القديم وللتوسعة لعدد ٩ فصول بتكلفة ٤،٩ مليون جنيه، وذلك من خلال هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، كما تفقد مبنى وحدة طب الأسرة بقرية سيدنا هود والمقامة من ٣طوابق بتكلفة 6.9 مليون جنيه، والتى تم الانتهاء منها مع الاعداد لفرشها وتجهيز ها، ودراسة مقترح تحويلها لمركز طبي لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي قرى البنجر مع تحديد كافة المطالب والتجهيزات اللازمة للتنسيق بشأنها.

وأشاد اللواء خالد شعيب، بجهود فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح في أعمال تطوير تلك المنشآت.

يشار إلى أنه رصف مدخل قرية سيدنا هود بطول 1،6 كم، ورفع كفاءة مركز شباب العبور بالقرية وإحلال وتجديد الوحده الصحية بالقرية بجهيزاتها، وإنشاء شبكه الصرف الصحي عن طريق خزان تحليل لا هوائي، وإنشاء ملعب خماسى منجل نجيل صناعى بدعم من محافظه مطروح وتوسعه مدرسة ابو عبيده القديمه للتعليم الأساسي وزياده الفصول مع رفع كفاءهم المدرسة القديمة.

وتفقد محافظ مطروح أعمال رصف طربق قرية ٢٧ بالبنجر بطول ٩كم، موجها بالإسراع في إنهاء الأعمال عقب عيد الفطر المبارك مع دراسة مقترح مد الطريق من منطقة كوبرى الزهور إلى برج العرب بطول ٧،٥كم؛ للتيسير على المواطنين.