نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينية، اليوم السبت، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة على الصحفيين، والتي طالت 19 صحفيا وصحفية، منهم 12 أثناء تغطيتهم لجرائم الاحتلال في باحات المسجد الأقصى، وباب العامود، وحي الشيخ جراح بمدينة القدس، وثلاثة صحفيين أثناء تغطيتهم أحداث معسكر سالم شمال مدينة جنين، وإصابة أربعة آخرين اثناء تغطيتهم الأحداث في بلدة عقربا جنوب نابلس.



وأشارت النقابة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى أن هذه الاعتداءات تندرج في سياق حرب الاحتلال المتواصلة على الصحفيين، في محاولات متكررة ويائسة لإسكات صوت فلسطين الحر، وهي اعتداءات تضاف للسجل الإجرامي لجيش الاحتلال وقادته، مجددة دعوتها للأمم المتحدة بتوفير الحماية الميدانية العاجلة للصحفيين، وانفاذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) الداعي لتوفير الحماية للصحفيين.