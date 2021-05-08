المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يوقف عمل آلاف المدرسين بسبب رفضهم العمل

ذكر اتحاد المعلمين في ميانمار، اليوم السبت، أنه تم إيقاف أكثر من ثمانية آلاف من أعضاء هيئات التدريس في البلاد عن العمل بسبب رفضهم العمل، تحت قيادة الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب وقع في الأول من فبراير الماضي.

وأضاف الإتحاد وهو أكبر منظمة للمعلمين في ميانمار، أن حوالي 8250 موظفًا من 33 كلية وجامعة في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم أساتذة ومحاضرون، تضرروا من هذا الإجراء.

وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في ميانمار، اليوم السبت، رغم الحملة الصارمة الوحشية التي يشنها الجيش.

وطبقا لمنظمة مساعدة السجناء غير الربحية، فقد قتل 774 شخصاً على الأقل، وتم اعتقال أكثر من 4800 آخرين خلال أعمال العنف في ميانمار.