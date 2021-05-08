روسيا تُسجل 8 آلاف و329 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية 8 آلاف و329 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و871 ألفا و843 حالة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" - في بيان اليوم السبت - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن 18.3% من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية.. مضيفا أن 8 آلاف و255 شخصا تعافوا من الفيروس خلال الساعات الأخيرة وغادروا المستشفيات؛ ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى أربعة ملايين و488 ألفا و615 شخصا.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 370 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 112 ألفا و992 شخصا.