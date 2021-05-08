وزير الدفاع التركي: العلاقات التركية المصرية ستصل لمستويات رفيعة قريبا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن العلاقات بين بلاده ومصر، في تطور، وستصل مستويات رفيعة قريبا.

جاء ذلك في كلمة له عقب مأدبة إفطار مع القوات الخاصة التركية، أمس الجمعة، في العاصمة أنقرة، ونشرتها اليوم السبت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف أكار: "نرى أن علاقاتنا مع مصر تتطور، وهذا يسر الصديق ويمنح الثقة، وفي الوقت نفسه يرعب البعض ويخيفهم".

وتابع: "تجمعنا علاقات أخوة وصداقة وقيم مشتركة مع الشعب المصري، و لا يمكن فصلنا عن بعضنا البعض".

وذكر: "ربما كان هناك توقف في علاقاتنا لعدة أسباب، لكنني واثق من كل قلبي أن هذا سيتم تجاوزه في وقت قصير وأن أخوتنا وصداقتنا مع مصر ستصل إلى مستويات رفيعة جدًا مرة أخرى، وسنرى ذلك خلال الفترة المقبلة".

ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة، سيكون مفيداً وضرورياً للغاية لكل من تركيا وليبيا ومصر.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح أمس الجمعة إن بلاده تسعى إلى استعادة "الوحدة ذات الجذور التاريخية" مع شعب مصر.

واختتمت مصر وتركيا في القاهرة أول أمس الخميس مُباحثات استكشافية على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين تناولت قضايا ثنائية واقليمية، بحسب بيان مصري تركي مشترك.