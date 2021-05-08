معاريف: مخاوف إسرائيلية من الأيام المقبلة

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء الجمعة، النقاب عن مخاوف المنظومة الأمنية الإسرائيلية من الأيام المقبلة المتبقية من شهر رمضان المبارك.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن جهاز الأمن الإسرائيلي خشية من حدوث تصعيد مع قطاع غزة، في وقت وصف الجهاز، الأيام القليلة المقبلة بـ"المتوترة جدًا"، بحسب صحيفة "معاً" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، إن هناك وجود حالة من الخوف والقلق المتصاعد لدى جهاز الأمن الإسرائيلي، من حدوث تصعيد مع قطاع غزة بسبب المواجهات في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، رفضا لطرد الفلسطينيين من بيوتهم لصالح المستوطنين.

وذكرت الصحيفة في تقاريها، أن "أوساطا في جهاز الأمن تصف الأيام القريبة القادمة، بأنها متوترة جدا وذات إمكانية كامنة للتصعيد، حيث تواصل القدس كونها بؤرة اشتعال من شأنها أن تؤدي لتصعيد في قطاع غزة" الذي تديره حركة حماس.