مالیزیا تدین الاعتداءات الإسرائیلیة على المصلین في المسجد الأقصى

أدانت مالیزیا بشدة الاعتداءات التي شنتھا قوات الاحتلال الإسرائیلي والمستوطنون ضد المدنیین والمصلین الفلسطینیین في المسجد الأقصى المبارك.

وحمّل وزیر الخارجیة المالیزي ھشام الدین حسین، في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم السبت، الحكومة الإسرائیلیة المسؤولیة على الانتھاك الصارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وشدد على إدانة ماليزيا جمیع عملیات الإخلاء القسري للفلسطینیین من منازلھم، بما في ذلك حي (الشیخ جراح) بالقدس الشرقیة.. داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة وحسم للرد على الاعتداءات الإسرائیلیة.

وأشار حسين إلى أن مالیزیا أكدت مجددا دعمھا الثابت للفلسطینیین وقضیتھم من أجل التحرر من الاحتلال الإسرائیلي، وتحقیق تطلعاتھم إلى قیام دولة فلسطین المستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتھا القدس الشرقیة.