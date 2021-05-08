قالت الفنانة مي عمر، إن عدم الرد على الإساءة أقوى كثيرًا من الرد عليها، موضحة أن التحكم في مشاعر الغضب أمر صعب للغاية، عكس الانفعال الذي يكون من السهل الميل له.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أنها تعلمت من الفنان عادل إمام التواضع، معقبة: «الشخص لما يبقى نجم بيكبر في أخلاقه».

وذكرت أنها كانت دائمًا ما تسأله عن خبرته في العمل خلال عملها معه في مسلسل «عفاريت عدلي علام»، مضيفة أنه منضبط للغاية في مواعيده.

وروت موقفًا جمعها مع أحد زملائها والفنان عادل إمام عندما كانت تسأله «متى يرفض الممثل أداء الأدوار؟»، ليعلق زميلها أنه يرفض أعمالًا حاليًا، قائلة: «أستاذ عادل رد وقاله اتلهي مش لما الناس تعرفك الأول».

وأوضحت أنها تنتقي أدوارها حاليًا، مجيبة على سؤال: «ماذا تعلمت من الفنان محمد رمضان؟»، أنها تحب إحساسه في الأدوار التي يقدمها.

وأشارت إلى أن دورها مع الفنان محمد رمضان في مسلسل الأسطورة كان سبب نجاحها، متابعة: «وشه كان حلو عليا، وبشرني قالي الدور هيكسر الدنيا».