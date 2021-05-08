قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن «العلاقات بين تركيا ومصر في تطور»، مشيرًا إلى أنها «ستصل مستويات رفيعة قريبا».

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم السبت، أضاف «أكار»: «نرى أن علاقاتنا مع مصر تتطور، وهذا يسر الصديق ويمنح الثقة، وفي الوقت نفسه يرعب البعض ويخيفهم».

واختتمت يوم الخميس الموافق 6 مايو، وبعد يومين من المداولات، المُباحثات الاستكشافية بين وفدي جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال.

وكانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.