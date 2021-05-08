مي عمر: الفنانة شيرين عبدالوهاب رفضت وجودي في مسلسل طريقي

قالت الفنانة مي عمر، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب رفضت وجودها في مسلسل «طريقي» بعدما وقّعت على الدور، موضحة أن خلافها مع زوجها المخرج محمد سامي كان السبب في ذلك.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن المخرج محمد شاكر خضير كان قد تواصل مع زوجها ليخبره برغبته في وجودها بمسلسل طريقي، بعدما اقترح اسمها هو المؤلف تامر حبيب كاتب العمل، قائلة إن زوجها سأله إن كان قد استشار الفنانة شيرين عبدالوهاب في الأمر، فأخبره أنه المسؤول عن اختيار الفنانين.

وذكرت أنها بعدما أخذت السيناريو وبدأت في التحضير للدور، تواصل المدير الفني مع زوجها ليخبره أنهم قد استغنوا عنها في المسلسل بسبب رفض الفنانة شيرين عبدالوهاب لوجودها.

وأوضحت أنها لم تحزن على الدور، مشيرة إلى أن الله عوضها بعدها بدور «شهد» في مسلسل الأسطورة الذي كان بداية نجاحها الحالي.