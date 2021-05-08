أوكرانيا تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 8710 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و114 ألفا و138 حالة.

وأفادت بيانات الوزارة التي نقلتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية بارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 46 ألفا و200 حالة وفاة بعد تسجيل 370 حالة وفاة خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و750 ألفا و570 شخصا بعدما تماثلت 19 ألفا و408 حالات للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.. فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في أوكرانيا 328 ألفا و436 شخصا.

وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" و"سينوفاك" و "فايزر" لتطعيم سكانها ضد الجائحة.