البرازيل: ارتفاع حصيلة قتلى مداهمة لشرطة ريو دي جانيرو إلى 29

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ارتفعت اليوم السبت حصيلة قتلى مداهمة شنتها عناصر الشرطة البرازيلية في أحد الأحياء الفقيرة بمدينة ريو دي جانيرو إلى 29 شخصا.

وتأتي المداهمة بعد يومين من عملية تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وأعضاء مزعومين فى عصابة المخدرات في حى "جاكاريزينهو" الفقير .

وذكر موقع "جي وان" الإخباري المحلي نقلا عن مصادر في الشرطة أن المداهمة أسفرت عن مقتل شرطي من وحدة مكافحة المخدرات و28 مشتبها بهم.

وقال مفوض شرطة المدينة آلان تورنوسكي في جنازة الشرطي القتيل إن جميع المشتبه بهم متورطون في صفقات مخدرات.

وذكر موقع "جي وان" الإخباري أن مكتب المدعي العام اتهم ثلاثة من المشتبه بهم بتهريب المخدرات وكانوا مطلوبين للشرطة بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في الجريمة المنظمة.

وأشار الموقع إلى أن هذه المداهمة هي الأكثر دموية على الإطلاق في ريو دي جانيرو، بناءً على بيانات من جامعة فلومينينسي الاتحادية و تطبيق "فوجو كروزادو" المتخصص في جمع البيانات عن عنف السلاح.