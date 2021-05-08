 حركة طالبان تسيطر على أحد السدود الكبرى في أفغانستان - بوابة الشروق
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حركة طالبان تسيطر على أحد السدود الكبرى في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: السبت 8 مايو 2021 - 9:50 ص | آخر تحديث: السبت 8 مايو 2021 - 9:50 ص

أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان، سيطرتها على أحد السدود الكبرى في إقليم "قندهار" جنوبي البلاد، وهو ما أكده مسئولون محليون.

وقال قاري يوسف المتحدث باسم حركة طالبان "لقد استولينا على سد دحلة في منطقة أرغنداب".. حسبما نقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية.

وسيطر مسلحو طالبان على السد، الذي يوفر مياه الري للمزارعين عبر شبكة من القنوات وكذلك مياه الشرب لمدينة قندهار، بعد شهور من القتال.

وأكد حاجي قلب الدين الرئيس الإداري لمنطقة مجاورة، أن السد أصبح الآن تحت سيطرة "طالبان".

من جانبه، قال توريالاي محبوبي رئيس إدارة المياه، إن "طالبان" حذرت مؤخرا عمال سد دحلة من الذهاب إلى العمل.

ويعد سد دحلة ثاني أكبر سد في أفغانستان، وشيدته الولايات المتحدة منذ سبعة عقود.

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