 مدرب الإسماعيلي: الفريق مازال في مرحلة الخطر ونهدف لمواصلة الانتصارات - بوابة الشروق
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مدرب الإسماعيلي: الفريق مازال في مرحلة الخطر ونهدف لمواصلة الانتصارات

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 8 مايو 2021 - 6:27 م | آخر تحديث: السبت 8 مايو 2021 - 6:27 م

قال حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي والقائم بأعمال المدير الفني، إن الفريق الأصفر مازال في مرحلة الخطر، مشددا على أن الفريق يحتاج لاستكمال الانتصارات حتى يعود لمكانته المعهودة.

وقال إبراهيم خلال تصريحات تليفزيونية: «الإسماعيلي في مكانة بجدول ترتيب الدوري لا تليق بتاريخه ولابد من الفوز في مباريات الدور الثاني المتبقية من عمر المسابقة حتى يختم الدراويش الموسم بمكانة تليق به».

وعن الحالة الصحية للمدير الفني للفريق إيهاب جلال، المصاب بفيروس كورونا قال إبراهيم:« إيهاب جلال في تحسن ويتلقى العلاج في المستشفى، ونتمنى عودته لقيادة الفريق في أقرب وقت ممكن وتعافيه من فيروس كورونا».


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