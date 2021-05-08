سنغافورة: زيادة الدعم للقطاعات المتضررة من القيود على العمالة الأجنبية

تعتزم سنغافورة رد نسبة أعلى من رسوم تصاريح توظيف العمال الأجانب للشركات العاملة في قطاعات تعاني نقصا في القوى العاملة، وزيادة في النفقات بسبب القيود التي فرضتها المدينة على الحدود وإجراءات السلامة الأخرى لمكافحة وباء كورونا.



وتشمل هذه القطاعات التشييد، والأحواض البحرية لبناء السفن، وقطاع صناعة النفط والبتروكيماويات والكيماويات المتخصصة.



وتقرر زيادة قيمة الاسترداد بالنسبة لكل حامل تصريح عمل في هذه القطاعات إلى 250 دولارا سنغافوريا (189 دولارا أمريكيا) مقابل 90 دولارا حاليا.



ويأتي ذلك في الفترة من مايو الجاري وحتى كانون أول ديسمبر المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت، عن بيان لوزارة القوى العاملة. وقالت الحكومة إنها ستقرر قرب نهاية عام 2021 تمديد برنامج الدعم من عدمه.



وقالت الوزارة إنه على مدار عام 2020، تراجع عدد حاملي تصاريح العمل في القطاعات المتضررة بنحو 60 ألفا، أو 16%.



وأوضحت أن القطاعات الصناعية تلعب دورا جوهريا في تنمية سنغافورة، وتعمل الجهات الحكومة عن كثب مع الشركات في هذه القطاعات لتحويل أعمالها وخفض الاعتماد على القوى العاملة.