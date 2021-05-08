حماس تدعو إلى تفعيل شامل لنقاط الاشتباك مع إسرائيل

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دعت حركة حماس اليوم السبت إلى تفعيل شامل لـ "نقاط الاشتباك" في كافة المناطق الفلسطينية مع إسرائيل.

وقالت الحركة ، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، نسخة منه إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل يتطلب موقفًا وطنيًا جامعًا بتفعيل نقاط الاشتباك كافة.

وحثت الحركة على عصيان وطني وتحرك جماهيري واسع يرفع شعار القدس في القلب منه، ويترجم لمواجهة شاملة مع الاحتلال.

ويأتي ذلك فيما قررت الفصائل الفلسطينية في غزة تفعيل عمل مجموعات ما يعرف بـ"الأدوات الخشنة" قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

ويشمل ذلك تفعيل وحدات إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات إسرائيل المحاذية للقطاع، بالإضافة إلى استئناف التظاهرات الليلية قرب السياج الفاصل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد 12 حريقا اندلعت منذ صباح اليوم في مناطق مفتوحة في جنوب إسرائيل بفعل إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية باتجاه مئات الفلسطينيين الذين ردوا بالحجارة مساء أمس خلال مواجهات في باحات المسجد الأقصى في شرق القدس.

وجاءت المواجهات امتدادا لحوادث توتر مستمرة منذ بداية شهر رمضان يشهدها الجزء الشرقي من القدس وغضب متزايد من احتمال إجلاء فلسطينيين من منازل على أراض يطالب بها المستوطنون اليهود في حي الشيخ جراح في المدينة.

وأعلنت مصادر فلسطينية أن ما لا يقل عن 205 فلسطينيين أصيبوا في مواجهات المسجد الأقصى الليلة الماضية بعد أن واجه آلاف الفلسطينيين عدة مئات من أفراد الشرطة الإسرائيلية مدججين بمعدات مكافحة المظاهرات.

ومن جهتها، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن ما يجرى في القدس "معركة على الرواية والهوية وفرض السيادة".

وحذرت فتح في بيان لها الحكومة الإسرائيلية من "مغبة التمادي في البطش والعدوان، لأن تاريخ أكثر من مائة عام من الصراع أثبت حقيقة واحدة أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر ومقاومته المشروعة لن تتوقف".

فيما أعلن مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية.

وذكر اللوح بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن الاجتماع يستهدف "بحث مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حمل في كلمة تلفزيونية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "التصعيد الخطير" في شرق القدس، مطالبا بتدخل دولي.

وأعلن عباس أنه وجه سفير فلسطين في الأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة.