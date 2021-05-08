«قناة السويس» يشارك فى مبادرة البنك المركزى المصرى لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج

تلقى بنك قناة السويس عددا كبيرا من طلبات العملاء للاستفادة من مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج خلال مشاركته فى فعاليات معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة جو جرين.

وفى إطار استراتيجية بنك قناة السويس لتنويع محفظة المنتجات والخدمات التى يقدمها لعملائه الحاليين والمستهدفين وانطلاقا من دوره فى دعم خطة الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، أعلن البنك عن تفاصيل مشاركته فى مبادرة البنك المركزى المصرى لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى قد أتاح 15 مليار جنيه عن طريق البنوك يستخدم فى منح قروض لمالكى السيارات الملاكى أو الأجرة أو الميكروباص الراغبين فى احلال المركبات لتعمل بالوقود المزدوج و كمرحلة اولى سوف يتم تفعيل المبادرة على 7 محافظات (القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، بورسعيد، السويس، البحر الاحمر).

قال حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن التمويل يتيح لمالكى السيارات الملاكى أو الأجرة أو الميكروباص، التى مضى عليها 20 عامًا فأكثر إمكانية استبدالها بسيارة حديثة تعمل بالغاز الطبيعى.

وأشار «رفاعى» إلى قيام فريق العمل المختص بالبنك بتوفير برنامج التمويل المطلوب لتسهيل عملية الاقتراض على عملائه مع تطبيق جميع شروط المبادرة وعلى رأسها سعر فائدة مميزه 3 % (عائدا سنويا مقطوعا)، وفترة سداد على 7 او 10 سنوات، بأقساط شهرية متساوية طوال فترة القرض، مع اصدار بطاقة الكترونية للعملاء الحاصلين على قرض للتوسع فى خطة الشمول المالى وقام البنك بوضع خطة تسويقية شاملة تعكس مدى اهتمام البنك بالمشاركة الفعالة فى هذه المبادرة وتقديم جميع وسائل الدعم لإنجاحها.

اضاف انه تم تخصيص وتجهيز كل فروع البنك للتعامل مع العملاء الراغبين فى المشاركة بالمبادرة والرد على جميع استفساراتهم.