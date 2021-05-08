إيران: 13ألف و576 إصابة و 283 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 13 ألف و 576 إصابة و 283 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.



وأعلن مركز العلاقات العامة والاعلام بالوزارة، في تقريره اليومي، اليوم السبت، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 13 ألف و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و 640 ألفا و 670 شخصاً من ضمنهم 5 آلاف و 545 في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعناية المركزة.



وأضاف أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونين و 92 ألفا و 381 شخصاً، فيما تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 283 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 74 ألفا و 524 شخصاً.



وأشار إلى أنه تم حتى الآن إجراء 16 مليونا و 929 ألفا و 609 اختبارات للكشف عن الإصابة بالمرض .



وتابع مركز العلاقات العامة أن عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 46 والبرتقالية 283 والصفراء 139 مدينة.



وأوضح المركز، بأنه تم تطعيم مليون و 286 ألفا و 4 أشخاص بالجرعة الأولى للقاح كورونا، و 262 ألفا و 611 شخصاً بالجرعة الثانية ليبلغ الإجمالي، مليونا و 548 ألفا و 615 شخصاً.