 محافظ المنيا يتابع حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بالعدوة - بوابة الشروق
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محافظ المنيا يتابع حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بالعدوة

حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي
حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي
ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 8 مايو 2021 - 5:23 ص | آخر تحديث: السبت 8 مايو 2021 - 5:24 ص

مصرع 6 عمال وإصابة 13 بالعدوة

انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، إلى قرية صفانية بمركز العدوة شمالي المحافظة؛ لمتابعة تداعيات حادث مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين سقطوا داخل غرفة صرف صحي.

وأفاد بيان أصدرته المحافظة، "أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالي القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة 13 آخرين".

وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفي مغاغة المركزي وخروج 12 مصاب لتحسن حالتهم بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة، ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالته مستقرة.

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