محافظ المنيا يتابع حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بالعدوة

مصرع 6 عمال وإصابة 13 بالعدوة
انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، إلى قرية صفانية بمركز العدوة شمالي المحافظة؛ لمتابعة تداعيات حادث مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين سقطوا داخل غرفة صرف صحي.
وأفاد بيان أصدرته المحافظة، "أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالي القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة 13 آخرين".
وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفي مغاغة المركزي وخروج 12 مصاب لتحسن حالتهم بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة، ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالته مستقرة.