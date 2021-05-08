50 حالة إصابة جديدة بكورونا في أسبوع في الوادي الجديد

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ،مساء اليوم، عن رصد 50 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا خلال الاسبوع المنقضى ليصل العدد الإجمالي للمصابين 724 حالة إيجابية منذ يناير الماضي تعافي منهم 469 حالة، كما أعلنت اللجنة عن عدم وجود حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، ليظل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير ٥٥حالة وفاة دون زيادة الأسبوع المنقضى.

واعلنت، المحافظة عن سرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا بمراكز تلقي اللقاح بالمراكز بعدما تم توفير مركز إضافى بمعمل الدم بمستشفى الخارجة العام، ويتم إستقبال المواطنين يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً بأستثناؤ معمل الدم يستقبل المواطنين حتى الخامسة مساءً ، بالإضافة إلى سرعة التوجه لأقرب مستشفي في حالة ظهور اى أعراض إصابة بالفيروس والحرص في التعامل مع المخالطين والالتزام بإجراءات العزل المنزلى.

وحذرت المحافظة، من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات، التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة .

واعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ان المحافظة تلتزم بتطبيق قرار رئيس الوزراء بإغلاق المحلات التجارية فى التاسمعة مساء ً وهناك حملات مستمرة لضمان تطبيق القرارات التى من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين، وناشد الزملوط المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا على استكمال إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية، وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.