إقبال متزايد من المستهلكين فى مصر على حلول المدفوعات الرقمية

94% من المستهلكين توافرت لهم طرق دفع أكثر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى

3 من كل 4 مستهلكين يقولون بأن أساليب الدفع الرقمية تساعدهم فى أساليب التوفير

تغيّرت عادات إنفاق المستهلكين ليصبحوا أكثر اعتمادًا على المدفوعات اللا تلامسية والتسوق عبر الإنترنت. ومع فرض تدابير التباعد الاجتماعى، وتحول تجار التجزئة من حول العالم إلى ممارسة أعمالهم عبر الإنترنت والتوجه نحو التجارة الإلكترونية واستكشاف إمكانات وسائل الدفع الجديدة. وبعد مرور عام، كشفت دراسة أجرتها إحدى شركات الدفع الإلكترونى عن ارتفاع مستويات تبنى تقنيات الدفع الجديدة، التى أفادت بأن شهية المستهلكين نحو اختبار تجارب رقمية جديدة وسريعة ومرنة فى ارتفاع مستمر.

وكشف مؤشر المدفوعات الجديدة من الشركة بأن 94% من المستهلكين فى مصر يفكرون فى استخدام طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل، مثل العملات المشفرة أو المصادقة البيومترية أو الحلول اللا تلامسية أو رموز الاستجابة السريعة خلال العام المقبل.

فى المقابل، أكد 62% من المشاركين بأنهم جربوا وسائل دفع جديدة لم يكن لهم تجربتها لو كانت الظروف عادية، إلا أن الوباء دفع الناس لتجربة خيارات دفع جديدة مرنة للحصول على ما يريدونه فى الوقت الذى يريدون. وفى ظل هذا الاهتمام المتزايد وزيادة الطلب من المستهلكين، تزداد التوقعات من الشركات بتوفير وسائل مختلفة للتسوق والدفع، حتى أن أكثر من نصف المستهلكين فى مصر (53%) أكدوا بأنهم يتجنبون التعامل مع الشركات التى لا تقبل أى نوع من المدفوعات الإلكترونية. هذا إضافة إلى أن 3 من كل 4 متسوقين فى مصر (72%) قالوا بأن وسائل الدفع الرقمية تساعدهم فى أساليب التوفير.

وعلى مستوى العالم، شكلت التقنيات اللا تلامسية حافزًا لاستكشاف خيارات دفع جديدة لما توفره من تجارب آمنة وسريعة من دون احتكاك. وخلال الفترة بين الربع الأول من عام 2020 والربع الأول العام الحالى، سجلت أكثر من 100 سوق نموًا فى حصة التعاملات اللا تلامسية ضمن إجمالى التعاملات الشخصية حيث شهدت هذه الأسواق نموًا بنسبة 50% على الأقل. وبعد مرور عام على تفشى فيروس كورونا المستجد، تبيّن بأن التوجه نحو التعاملات اللا تلامسية قوى ومستمر، فخلال الربع الأول من عام 2021 وحدة، سجلت ماستركارد مليار معاملة لا تلامسية إضافية على مستوى العالم مقابل الفترة نفسها من العام الماضى. وتشير جميع الدلائل لاستمرار مسار نمو الحلول اللا تلامسية، حيث يتوقع 7 من كل 10 مستهلكين حول العالم البدء باستخدام بطاقات لا تلامسية هذا العام.

وبالنظر إلى المستقبل، أصبحت تقنيات الدفع الناشئة مثل المحفظة الرقمية وتحويلات الأموال والعملات الرقمية والمصادقة البيومترية والتعاملات اللا تلامسية ورموز الاستجابة السريعة أكثر رواجًا حيث يصبح الناس أكثر دراية وراحة فى التعامل بها يومًا بعد يوم، مع تراجع استخدام النقد بصورة ملموسة. علمًا أن 83% من المستهلكين فى المنطقة لديهم اليوم وسائل أكثر للدفع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى. ولربما يشجع هذا التوجه الكبير نحو تقنيات الدفع الناشئة الشركات على توسيع الخيارات التى تتيحها عند الدفع.

تشيرا لتوقعات بأن اعتماد الشركات لهذه التقنيات سيبقى لفترة طويلة. وقال أكثر من ثلاثة من كل أربعة مستهلكين فى مصر (73%) بأنهم يفضلون التسوق أكثر من الشركات التى تتمتع بحضور مادى وعبر الإنترنت، وأشار 74% بأنهم أكثر حماسًا للتسوق لدى تجار يمكنهم توفير أحدث طرق الدفع، بينما قال 68% بأنهم سيكونون أكثر ولاء للتجار الذى يقدمون خيارات دفع متعددة.

ويتعزز هذا التغيير فى السلوك نتيجة رغبة المستهلكين فى الحصول على خيارات مختلفة، حيث قال 72% بأنهم يتوقعون أن يتمكنوا من إجراء عمليات الشراء فى أى وقت وبالطريقة التى يرونها مناسبة. ومن هنا فإن الشركات التى توفر طرقًا مختلفة للتسوق والدفع مؤهلة أكثر من غيرها لتلبية هذه التوقعات. ومع استمرار الطلب على حلول المدفوعات الناشئة وتنوع الخيارات، تحتاج هذه الشركات لتوفير مجموعة أوسع من حلول المدفوعات والأفكار والمنتجات لتلبية الإقبال المتسارع على أساليب الدفع المستقبلية.