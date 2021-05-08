ضبط 245 طربة حشيش بحوزة شخصين بالغربية

نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ، بالتنسيق مع أمن الغربية في ضبط شخصين بحوزتهما 245 طربة حشيش بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بقيادة اللواء محمد عمران مدير المباحث اتجار (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمأمورية شارك بها الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث أول طنطا، وعثر بحوزتهما على (طبنجة، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 245 طربة لمخدر الحشيش، كمية من الأقراص المخدرة، كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سيارة ملاكى) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للتواصل مع عملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.