رئيس السيادة السوداني: مستعدون للتعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية

أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالمستوى المتطور الذى تشهده العلاقات السودانية الأمريكية وبالمواقف الأمريكية الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية.

وبحث «البرهان» لدى لقائه بمكتبه اليوم، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، جيفرى فليتمان، سبل تعزيز وترقية التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة في مختلف القضايا، مرحبا بتعيين «بليتمان» مبعوثا خاصا للرئيس الأمريكى لمنطقة القرن الإفريقي ومهنئا له بمنصبه.

وأكد رئيس مجلس السيادة على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الولايات المتحدة والسودان، لاسيما في قضاياه الكبيرة التي تحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

وقدم البرهان للمبعوث الأمريكي شرحا عاما لملف سد النهضة، وأكد له موقف السودان الثابت مع الحل التفاوضي للخلافات بين دولة المنبع ودولتي المصب وضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث.

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول قضايا الملء والتشغيل.

وبشأن ما يجرى على الحدود بين السودان وأثيوبيا، أوضح رئيس مجلس السيادة أن انتشار القوات المسلحة الأخير تم داخل الحدود السودانية التي أقرتها إثيوبيا في عدد من المناسبات وحددتها الاتفاقيات التاريخية ولم يتبقى إلا وضع العلامات الحدودية بين البلدين.

وأشار البرهان إلى استعداد السودان للتعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية انطلاقا من علاقات حسن الجوار بين البادين، داعيًا الولايات المتحدة إلى الوقوف مع الحكومة الانتقالية ومساندتها في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية.

من جهته، أكد المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي أهمية السودان والقرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر للولايات المتحدة وطالب السودان للوقوف معه لإنجاح مهمته.

وأشار إلى تاريخ العلاقات السودانية الأمريكية التي وصفها بالعلاقات القديمة والمتجذرة، معربًا عن شكره وتقديره للبرهان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

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