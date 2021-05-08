إصابة 4 أشخاص جراء تصادم سياره ملاكى وتوك توك برشيد

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سياره ملاكى وتوك توك بمركز رشيد أمام مسجد أبو مندور بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مسجد أبو مندور وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم:" رانيا مصطفى اسماعيل دياب، 4 سنوات، هشام صابر دياب، 23 سنة، نعمة عبد الحميد دياب، 25 سنة، مصطفى إسماعيل دياب، ٣٢ سنة"، جميعهم من عائلة واحدة.



وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.