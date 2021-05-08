جامعة طنطا توزع 300 كرتونة مواد غذائية بزفتي ضمن حياة كريمة

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قال محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن هناك تعاوناً كبير بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة».

وأوضح ‏عماد عتمان، ‏نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة واصلت جهودها اليوم فى دعم مبادرة «حياة كريمة»، بتوزيع 350 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ششتا وكفر ششتا وشبراملس، التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية.

شارك في التوزيع كل من محمد غازي مدير عام المشروعات، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة.