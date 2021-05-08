أقدم شاب عمره ١٩ سنة، على الانتحار بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة" في قرية ميت جراح بمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب رغبته في الزواج ورفض والدته ذلك لصغر سنه.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو "كمال ال. ك" ۱۹ سنة، عامل بناء، ومقيم بقرية ميت جراح دائرة مركز المنصورة مصابا بحالة إعياء إثر تناول مادة سامة، وتوفى عقب وصوله.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والدته، أقرت بتناول نجلها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال؛ مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لمروه بحالة نفسية سيئة لرغبته في الزواج ورفض والدته ذلك لصغر سنه، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٤٦٨٩ إدارى مركز المنصورة، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.