أقدم شاب عمره ١٩ سنة، على الانتحار بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة" في قرية ميت جراح بمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب رغبته في الزواج ورفض والدته ذلك لصغر سنه.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو "كمال ال. ك" ۱۹ سنة، عامل بناء، ومقيم بقرية ميت جراح دائرة مركز المنصورة مصابا بحالة إعياء إثر تناول مادة سامة، وتوفى عقب وصوله.
وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والدته، أقرت بتناول نجلها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال؛ مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لمروه بحالة نفسية سيئة لرغبته في الزواج ورفض والدته ذلك لصغر سنه، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٤٦٨٩ إدارى مركز المنصورة، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.