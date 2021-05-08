محافظ الشرقية: تحرير 3674 محضرا في حملات على الأسواق ومنشآت تجارية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، عن تحرير 3674 محضرًا مخالف، لأصحاب الأنشطة التجارية، ومحطات وقود، في عددًا من الحملات التفتيشية؛ وذلك خلال شهر إبريل المنقضي، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجاري.

وأكد المحافظ، في بيان له اليوم السبت، أن المحاضر جاءت لأصحاب مخابز بلدية وسياحية، لنقص الوزن وعدم مطابقة المنتج للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي، ومحاضر ضدأصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأضاف المحافظ، أنه جرى ضبط 4 أطنان و250 كيلو دقيق مدعم و2 طن و 454 كيلوزيت، و15 طن ملح، و500 كيلو أرز، و3 طن و 173 كيلو، دواجن ولحوم وأسماك ولحوم مصنعه، جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتستمر مديرية التموين، بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.