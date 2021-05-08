محافظ دمياط تتفقد الأعمال الجارية لرصف شارع مدرسة الإمام محمد عبده

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تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بعملية الرصف بالأسفلت لشارع مدرسة الإمام محمد عبده، الواصل بين ميدان سرور و شارع المستشار عبد الرحيم نافع بمدينة دمياط.

وتابعت مع المهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق والنقل، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، الموقف التنفيذي لتلك العملية، بما تتضمنه من إنشاء أرصفة جانبية وبالوعات صرف مياه الأمطار.

وأكدت المحافظ، على الإلتزام بتطبيق المعايير الفنية، والهندسية بتلك الأعمال، وإعداد مخطط لرصف ميدان سرور بالكامل؛ نظرًا لأهمية تلك المنطقة.