ثلاثة بنوك توافق على الاكتتاب فى صندوق كاتاليست للاستثمار فى الشركات المتوسطة

مصادر: 500 مليون جنيه قيمة الإغلاق الأولى للصندوق بمشاركة الذراع الاستثمارية للبريد المصرى وسعوديين



تعتزم أربع مؤسسات مالية الاكتتاب فى صندوق كاتاليست للاستثمار المباشر فى الشركات المتوسطة بقيمة 500 مليون جنيه، تبعا لتصريحات مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن الجهات الأربع هى بنك القاهرة وبنك قناة السويس وشركة مصر كابيتال المملوكة لبنك مصر وشركة البريد للاستثمار المملوكة للهيئة القومية للبريد، بالاضافة إلى عائلتين من السعودية وشركة كاتاليست.

«التعليمات الاخيرة للبنك المركزى بإضافة الاستثمار فى الصناديق ضمن نسبة 25% من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة شجع البنوك على الاستثمار فى هذه النوعية من صناديق الاستثمار» ــ قالت المصادر.

اضافت ان الصندوق كان مخطط اغلاقه بحجم مليار جنيه ولكن التداعيات السلبية لازمة كورونا، والتى ارجأت الاكتتاب فى الصندوق، ادت إلى تقليص الاغلاق الأولى إلى 500 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منه خلال ايام.

قرر مجلس إدارة البنك المركزى إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذى يؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع الحيوى بنهاية ديسمبر 2022.

ووافق المركزى المصرى على إضافة مساهمات البنوك فى رءوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ25 % المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت التعليمات اشتراطات خاصة بإضافة مساهمات البنوك فى رءوس أموال صناديق الاستثمار، وهى الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما وافق على حساب وزن مخاطر نسبى بمعدل 20%على مساهمات البنوك فى رءوس أموال جميع صناديق الاستثمار فى الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منه.

وأعلن البنك المركزى المصرى زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالى محافظ البنوك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.

كانت بنوك «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«قناة السويس»، بجانب مجموعة مصر القابضة للتأمين، و«إكويتى القابضة»، شاركت فى ابريل الماضى فى الإغلاق الثانى لصندوق «سوارى فينشرز»، بتمويل يبلغ 440 مليون جنيه، لدعم الشركات الناشئة وتوفير التمويل لقطاع التكنولوجيا المالية فى مصر.

وقال أحمد الألفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة صوارى فينشرز: «الصندوق المصرى مؤسس كصندوق ملكية خاصة خاضع للإشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، مما سمح لنا بجذب رءوس الأموال من أكبر المؤسسات المالية المصرية للمشاركة فى الاستثمار بالتوازى مع المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يعد سابقة من نوعها، مما سمح لنا بمضاعفة مخصصاتنا للاستثمار فى الشركات المصرية عالية النمو إلى مليار جنيه».

وأضاف قائلا: «هدفنا هو تحقيق عوائد استثنائية من خلال الاستثمار فى رءوس أموال شركات التكنولوجيا والمعرفة، والتى لديها القدرة على إحداث تغييرات جوهرية فى الاقتصاد المصرى، بالاضافة إلى تقديم الدعم والقيمة المضافة عن طريق فريق عملنا المتمرس وخبرات شركائنا فى الصندوق».