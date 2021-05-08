اتفقت المفوضية الأوروبية مع تحالف (بيونتيك/ فايزر) لإنتاج اللقاحات على شراء 1.8 مليار جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للفترة ما بين 2021 و2023.

وكتبت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين، على صفحتها على تويتر اليوم السبت، وفقا لشبكة (دويتشه فيله)، "يسعدني أن أعلن أن (المفوضية الأروبية) وافقت للتو على عقد لتأمين 900مليون جرعة".. كما تتيح الصفقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شراء 900 مليون جرعة أخرى.

وأضافت فون دير لاين: "ستلي ذلك عقود أخرى وتكنولوجيا أخرى لتصنيع اللقاحات"، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوفير احتياجاته المستقبلية من الجرعات المنشطة، والتعامل مع "السلالات المحتملة" وتطعيم الأطفال والمراهقين.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في 14 أبريل الماضي عن مفاوضات جارية بشأن عقد شراء جرعات إضافية، حيث قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التركيز على التكنولوجيات التي أثبتت فعاليتها.

والتزمت المفوضية الصمت إزاء أسعار الجرعات التي يتم الحصول عليها من الموردين، لكن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف قال في وقت سابق الشهر الجاري، إن سعر الجرعة في الصفقة الجديدة يبلغ نحو 19.50 يورو، بزيادة عن التعاقدات السابقة، وأكدت مصادر بالاتحاد الأوروبي أن تكلفة الجرعة الواحدة يقل عن 20 يورو.

وفي سياق آخر، أعربت فون دير لاين عن استعدادها لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتنازل عن براءات اختراع لقاحات كوفيد-19، ولكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة عدد الجرعات التي تصدرها على المدى القصير.

وأضافت دير لاين أن منتجي اللقاحات في الاتحاد الأوروبي صدروا نحو 50 في المئة من الجرعات التي أنتجوها، أي حوالي مئتي مليون جرعة في المجمل، ودعت الولايات المتحدة إلى مجاراة هذه الجهود.

وقالت رئيس المفوضية: "ندعو كل هؤلاء المشاركون في النقاش حول التنازل عن حقوق الملكية الفكرية أيضا للانضمام إلينا في الالتزام بأن يكونوا مستعدين لتصدير حصة كبيرة مما يتم إنتاجه في تلك المنطقة".