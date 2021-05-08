الفلبين تستلم مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

استلمت الفلبين، اليوم السبت، 2 مليون و30 ألفا و400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا من برنامج "كوفاكس" الذي تديره منظمة الصحة العالمية، مما رفع العدد الإجمالي لجرعات اللقاح في البلاد إلى حوال 5ر7 مليون جرعة.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية، أن الحكومة لم تعلن بعد عن كيفية توزيع جرعات اللقاح، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتم تخصيص جزء من هذه الجرعات كجرعة ثانية للآلاف الذين تلقوا سابقًا جرعة أسترازينيكا الأولى.

وقبل يوم واحد من وصول الجرعات، أوضحت وزارة الصحة أنه يمكن استخدام لقاح أسترازينيكا مرة أخرى من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق بعد إيقاف إعطاء اللقاحات لمن هم في سن 60 عامًا أو أقل بسبب مخاوف من حدوث تجلطات دموية نادرة جدًا بعد التطعيم.