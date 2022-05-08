احصائية مثيرة تكشف تميز السيتي هجومياً مع جوارديولا

أصبح مانشستر سيتي على بُعد خطوة من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما استغل تعرث مطارده ليفربول، بتعادله مع توتنهام، ليدك شباك نيوكاسل بخماسية قبل 3 جولات من نهاية الدوري موسعاً الفارق إلى 3 نقاط مع الريدز.

مانشستر سيتي وبحسب شبكة "سكواكا نيوز" أصبح مميزاً على الصعيد الهجومي بشكل كبير، لدرجة جعلته النادي الوحيد في الدوريات الأوروبية الكقبرى الذي يمتلك 4 لاعبين صنعوا أكثر من 10 أهداف في كل البطولات بموسم واحد.

ويتعلق الأمر بكل من كيفين دي بروين الذي صنع 13 هدفاً، بينما صنع جابرييل جيسوس 11، بالتساوي مع فيل فودين، فيما وصل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو إلى 10 أهداف صنعها هذا الموسم.

بالإضافة إلى هذا الرباعي فإن الجزائري رياض محرز على بُعد هدف وحيد ليصنعه من أجل الدخول في هذه القائمة المميزة.