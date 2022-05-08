محافظ شمال سيناء ينعى شهداء الواجب الوطني بغرب سيناء

نعى الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا خلال إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

وأشار المحافظ إلى أن الشعب المصرى بكامله، وفى مقدمته أهالى سيناء، يقفون صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة بكل قوة وإرادة وعزيمة؛ لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج، منوها بأن القوات المسلحة ماضية بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في سيناء وكل ربوع مصر.

وتقدم المحافظ بخالص التعازي للقوات المسلحة وأسر الشهداء وجموع الشعب المصرى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

وأكد أن تضحيات أبطال القوات المسلحة ستظل خالدة على مر الزمان؛ لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الغالية.