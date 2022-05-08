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رفض محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، فكرة استفزاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، لريال مدريد بتصريحاته بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح قد أكد في أكثر من حوار لوسائل الإعلام أنه يريد الانتقام من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيلعب يوم 28 مايو الجاري، على ملعب فرنسا.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: «صلاح لم يستفز أحد بتصريحاته ولكن حديثه بعد مباراة فياريال في نصف النهائي كانت ردة فعل طبيعية».

وأضاف: «حاليا يجب أن يغلق على نفسه ويضع تركيزه في بطولة الدوري لأننا نريد أن تكون جائزة هداف الدوري الإنجليزي محسومة خاصة في ظل مواصلة سون على التسجيل».

وأكمل: «أتمنى لصلاح كل الخير لأنه يستاهل، ويجب أن نتذكر جيدا عدم الصعود لكأس العالم وعدم تتويجه بلقب كأس الأمم مازال مأثر عليه».

وعن تشكيل ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد.. قال أبو تريكة: «أنشيلوتي مدرب زكي أراح عدد من لاعبيه بعد الفوز باللقب، ورغم ذلك يوجد عناصر كبيرة في التشكيل».

وأتم: «المدرب يريح بعض العناصر الهامة لمباراة نهائي دوري الأبطال، وهناك لاعبين في ريال مدريد وصولوا نهائي 4 مرات وتوجوا بالبطولة وبالتالي النهائي بالنسبة لهم عيد ميلاد».