بلومبرج : قادة مجموعة السبع يتعهدون فى مسودة بيانهم بالالتزام بحظر النفط الروسية



ذكرت وكالة بلومبرج الأنباء أنه من المقرر أن يتعهد قادة دول مجموعة السبع بحظر استيراد النفط الروسي ردا على حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، وفقا لنسخة من مسودة البيان اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.



وسيعلن قادة الاقتصادات الرائدة عن هذا الالتزام بعد مكالمة فيديو اليوم الأحد، بينما لا يزال البيان عرضة للتغيير، بحسب بلومبرج.



وتعهدت العديد من دول مجموعة السبع بالفعل بتنويع المصادر بعيدا عن الإمدادات الروسية، حيث تدعم ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بالفعل اقتراحا للاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط بحلول يناير.



وتقول المسودة إن القادة "سيلتزمون بالتخلص التدريجي من اعتمادنا على الطاقة الروسية، بما في ذلك عن طريق التخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي أو حظره".



وأضافت: "سنضمن قيامنا بذلك في الوقت المناسب وبطريقة منظمة، وبطرق توفر الوقت للعالم لتأمين إمدادات بديلة".