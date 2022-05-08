وسائل إعلام إيرانية: بشار الأسد يلتقي خامنئي في طهران

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الرئيس السوري بشار الأسد زار إيران أقرب حليف إقليمي له حيث التقى الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في طهران يوم الأحد، ودعا الزعيمان إلى توثيق العلاقات بين طهران ودمشق.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن الأسد، الذي يزور طهران للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011، التقى أيضا بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته.

وبحسب التلفزيون الرسمي، أبلغ خامنئي الأسد بأن سوريا اليوم ليست كما كانت قبل الحرب، رغم أنه لم يكن هناك دمار في ذلك الوقت، لكن احترام سوريا ومكانتها أكبر من ذي قبل، والجميع يرى هذا البلد كقوة.

وتمكن الأسد من ترجيح كفة الحرب الأهلية السورية، التي بدأت باحتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 2011، لصالحه بمساعدة حاسمة من جماعات مسلحة إيرانية وبتدخل عسكري روسي كبير في 2015.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الأسد قوله "العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا حالت دون سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة"، وقالت وكالة نور نيوز الإيرانية إن الأسد غادر طهران عائدا إلى سوريا.

وشنت إسرائيل، التي ترفض الجمهورية الإسلامية الاعتراف بها، هجمات متكررة ضد ما وصفته بأهداف إيرانية في سوريا، حيث انتشرت القوات المدعومة من طهران بما في ذلك مقاتلون من جماعة حزب الله اللبنانية على مدى العقد الماضي لدعم الأسد في الحرب السورية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله خلال لقائه مع الأسد إن أولوية حكومته هي تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع سوريا.