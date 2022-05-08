خطة النواب: زيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة لتغطية قرار تعيين المعلمين



قال الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ الدولة ضاعفت من دعم المواد البترولية في الموازنة العامة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدعم هو العنصر الأساسي في الموازنة، تليه الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن حجم الدعم في الموازنة الجديدة زاد بقيمة 35 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام الماضي.



وأشار إلى أنّ الموازنة الجديدة تتضمّن كذلك زيادة في مخصصات الصحة والتعليم، مضيفا أن العام الدراسي المقبل سيشهد ضم المزيد من المدرسين الذين سيتم تعيينهم (بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 250 ألف مدرس في غضون خمس سنوات).



ولفت إلى أنّ الموازنة الجديدة ستكون صعبة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية (العالمية) التي أكّد أنه لا يُعرف موعد انتهائها.



ونوه بأنه لا توجد قطاعات انخفضت حصتها في الموازنة الجديدة، موضحًا أنه سيتم الاعتماد على الإيرادات في تغطية حجم الارتفاع في الموازنة.