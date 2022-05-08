مقتل 48 شخصا في هجمات شمال غرب نيجيريا

أعلنت السلطات المحلية النيجيرية، عن مقتل 48 شخصًا على الأقل، في هجمات مسلحة في ولاية زامفارا شمال غرب البلاد، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الأجد، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.



ويوم الاثنين الماضي، خطفت العصابات المسلحة، العشرات من الركاب في هجوم على قطار بشمال نيجيريا.



وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري، إن العصابات تستخدم المدنيين دروعا بشرية مما يجعل من الصعب على الجيش تنفيذ مهمة الإنقاذ.



وذكر بخاري أن «الحكومة التي تعرضت لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي لإنقاذ الركاب، تحاول تجنب نتيجة مأساوية لأي عملية إنقاذ»، وأضاف في بيان: «إنهم (الخاطفون) يستخدمون المدنيين دروعا بشرية مما يجعل من الصعب مواجهتهم مباشرة».



وأصبحت عمليات الخطف شبه يومية في نيجيريا، حيث تقوم العصابات المسلحة بعمليات خطف للحصول على فدية وتختبئ في الغابات.



وزادت الطبيعة الوحشية للهجمات المخاوف من انعدام الأمن، في بلد يصارع أيضا تمردا في الشمال الشرقي، وتزايد النشاط الإجرامي في جميع أنحاء البلاد.