جمال علام يكشف سبب عدم حضور حازم إمام مؤتمر إيهاب جلال

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كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، سبب عدم حضور حازم إمام عضو مجلس الإدارة لمؤتمر تقديم إيهاب جلال كمدير فني لمنتخب مصر.

وقال جمال علام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «قيل أننا مختلفين خلال الفترة الماضية، لكن خرج محمد بركات وأوضح بأن الاختلاف كان حول هوية المدرب».

وأضاف: «لكن بمجرد التعاقد مع مدرب فنحن خلف منتخب مصر ونعمل لنجاحه».

وأضاف: «سبب عدم تواجد حازم إمام في المؤتمر الصحفي رغم حضوره اجتماع اتحاد الكرة ليس اعتراضا، بل كل ما في الأمر أن كل الحضور كانوا يرتدون ملابس رسمية عكس حازم إمام».

وأكمل: «حازم إمام ومحمد بركات ليسا مشرفين على منتخب مصر، لكن كلنا نتواجد وكلنا مسؤولين عن منتخب مصر ونعمل لإنجاحه».

وأتم: «مهمة حازم إمام ومحمد بركات ستكون تجميع الأسماء المرشحة لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة، ثم عرضهم على مجلس إدارة الاتحاد».