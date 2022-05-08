زيلينسكي: روسيا دمرت ما يقرب من 200 موقع تراثي في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ما يقرب من 200 موقع من التراث الثقافي الأوكراني تعرضوا للاستهداف في بلاده منذ أن اجتاحتها روسيا قبل شهرين ونصف.

وقال في كلمته عبر الفيديو ليل السبت من كييف "بحلول 7 أيار/مايو، دمر الجيش الروسي أو ألحق أضرارا بالفعل بما يقرب من 200 موقع للتراث الثقافي".

وأوضح زيلينسكي أن المواقع تتضمن متحف الشاعر والفيلسوف الأوكراني جريجوري سكوفورودا في إقليم خاركيف والذي قصف بصاروخ في الليلة السابقة.

وعاش سكوفورودا خلال الفترة من 1722 إلى 1794.

وأضاف الرئيس الأوكراني "للأسف، يميل الشر إلى العودة عندما لا يحترم الناس حقوق الآخرين، ويتجاهلون القانون ويدمرون الثقافة".

وقال "هذا بالضبط ما حدث للدولة الروسية. لهذا السبب علينا جميعا الدفاع عن أنفسنا الآن. الدفاع عن شعبنا ومدننا وحتى متاحفنا، التي أصبحت أهدافا للغارات الصاروخية الروسية".

وأشار إلى أن العالم سيحيي يومي الأحد والاثنين المقبلين ذكرى الانتصار على النازيين في الحرب العالمية الثانية.

لكنه قال إن تصرفات روسيا يجب أن "تذكر كل دولة وكل أمة بأنه من المستحيل هزيمة الشر بشكل نهائي".